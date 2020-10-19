Французские специалисты выполнят наблюдательный полет над Россией

Специалисты из Франции совершат наблюдательный полет над Россией с 19 по 23 октября в рамках реализации Международного договора по открытому небу, рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Его цитирует «Интерфакс».

«В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», — сообщил Рыжков.

Полет будет осуществлен на самолете наблюдения С-130Н с подмосковного аэродрома Кубинка.

В конце сентября немецкие, французские и румынские специалисты провели наблюдательный полет над Россией.

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