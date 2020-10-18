НКР: объявленное в Карабахе перемирие является бессрочным

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что объявленное с полуночи 18 октября перемирие на линии соприкосновения является бессрочным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Некоторые должностные лица Азербайджана заявляют, что перемирие объявлено на несколько дней, сказал советник главы Карабаха.

«Ничего подобного нет. Если они говорят о нескольких днях, значит собираются прибегнуть к новым действия. Но это перемирие бессрочное», — добавил Бабаян.

Он отметил, что сейчас главное для карабахской стороны — избежать новых жертв.

Кроме того, по словам Бабаяна, на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как азербайджанская сторона не забирает тела убитых.

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить режим прекращения огня с полуночи 18 октября. Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии. Непризнанная НКР приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия. Через несколько часов после вступления режима в силу Минобороны Армении обвинило Азербайджан в его нарушении. Затем в свою очередь военное ведомство Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в «грубом» нарушении режима прекращения огня.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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