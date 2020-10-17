Омбудсмен: число погибших в Карабахе мирных жителей увеличилось до 36

В непризнанном Нагорном Карабахе с начала боев погибли 36 мирных жителей, заявил омбудсмен республики Артак Бегларян. Об этом пишет «Интерфакс».

«С 27 сентября по настоящее время погибли 36 мирных жителей», — сказал Бегларян.

Омбудсмен добавил, что 20 из них погибли в местах своего проживания. По его словам, это означает целенаправленные удары Азербайджана по жилым домам.

Он также добавил, что ранены 115 мирных жителей.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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