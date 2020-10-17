Азербайджан ударит по военным целям в ответ на удар по Гяндже

Азербайджан в ответ на ракетный удар по Гяндже будет целиться только по легитимным военным целям. Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, передает РИА «Новости».

«Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только на легитимные военные цели. Это позиция Азербайджана», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из-под завалов после ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа 13 тел мирных граждан, еще 52 человека получили ранения. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

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