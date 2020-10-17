Трамп: США уже располагает гиперзвуковыми ракетами

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны теперь располагают гиперзвуковыми ракетами. Об этом он сообщил на выступлении перед избирателями во Флориде, передает РИА «Новости».

«У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты», — сказал президент.

Ранее министр сухопутных сил страны Райан Маккарти сообщал, что США успешно испытали гиперзвуковые ракеты. Ее прототип во время учений поразил обозначенную цель с точностью до «шести дюймов».

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