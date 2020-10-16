Выступающего против ядерного оружия в США священника заключили в тюрьму

Американский суд приговорил к тюремному заключению католического священника Стивена Майкла Келли, который пытался проникнуть на базу подводного флота США. Об этом сообщает Associated Press.

Так, священник был осужден сроком на три года. Мужчина был обвинен в порче госимущества и попытке незаконного проникновения на гособъект.

По данным следствия, в 2018 году Келли вместе с группой сообщников попытался пробраться на базу «Кингз-Бей» в штате Джорджия. На входе после взлома дверей они написали призыв к отказу от использования ядерного вооружения.

Ранее священник уже имел судимость за вандализм и незаконное проникновение. Во время событий на базе «Кингз-Бей» он находился на испытательном сроке.