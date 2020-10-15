Президент Азербайджана считает введение миротворцев в Карабах преждевременным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано обсуждать вопрос введения миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В нынешних условиях продолжения активной военной фазы конфликта обсуждать этот вопрос преждевременно. С учетом того, что базовые принципы не согласованы, они пока являются предметом обсуждений», — говорится в сообщении.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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