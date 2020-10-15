Власти Карабаха сообщили о потере 49 своих военных за прошедшие сутки

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 49 убитых военнослужащих своих ВС за последние сутки боев, передает РИА «Новости».

Так, по данным министерства на 15 октября, в столкновениях с армией Азербайджана непризнанная республика потеряла 555 военных. Данные о раненых и пленных не приводятся.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения сообщила о возобновлении артобстрелов в Карабахе

— В Баку сообщили о 43 погибших и 218 раненых мирных гражданах в ходе боев в Карабахе

— Власти Карабаха ввели ограничения на передвижение и выезд из региона