Алиев не подтвердил военное участие Турции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военного участия Турции в нагорно-карабахском конфликте нет. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24.

По его словам, Анкара принимает участие в процессе по Карабаху только «в политической плоскости», в регионе отсутствуют турецкие войска.

«Мы используем военное оборудование, произведенное в Турции, это правда. Однако мы используем также военное оборудование производства России, производства Израиля, других стран. В отличие от Армении, получающей это бесплатно, мы покупаем военное оборудование», — заявил Алиев.

Он добавил, что на территории Азербайджана находятся турецкие истребители F-16. Они остались там после совместных военных учений двух стран, указал Алиев.