ЦПВС предупредил о подготовке провокации с отравляющим веществом боевиками в Сирии

Боевики в Сирии занимаются подготовкой провокации с использованием отравляющих веществ в Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич отметил, что террористы доставили бочки с хлором в город Сфухон в южной части идлибской зоны.

По его словам, провокацию планировалось организовать «для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения».

Он уточнил, что в регион также прибыли члены организации «Белые каски».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отравили сами себя: боевики сорвали провокацию в Идлибе

— ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском

— Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии