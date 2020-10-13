ЦПВС предупредил о подготовке провокации с отравляющим веществом боевиками в Сирии
Боевики в Сирии занимаются подготовкой провокации с использованием отравляющих веществ в Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич отметил, что террористы доставили бочки с хлором в город Сфухон в южной части идлибской зоны.
По его словам, провокацию планировалось организовать «для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения».
Он уточнил, что в регион также прибыли члены организации «Белые каски».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Отравили сами себя: боевики сорвали провокацию в Идлибе
— ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском
— Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии