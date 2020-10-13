В Грозном после уничтожения четырех боевиков отменили режим КТО
В Грозном отменили режим контртеррористической операции после уничтожения четырех боевиков, которые убили двух сотрудников силовых структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский оперштаб НАК.
«Ранее введенные в соответствии с ФЗ от 6 марта 2006 года № 35 «О противодействии терроризму» меры и временные ограничения отменены», — заявили в штабе.
Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного были ликвидированы четыре боевика, двое правоохранителей погибли в перестрелке.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после произошедшего, что убитые в ходе операции боевики прибыли в республику из-за рубежа.
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