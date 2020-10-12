В Карабахе с начала боев погиб 31 человек
С начала боев в непризнанном Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель, заявил защитник прав человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Артак Бегларян. Об этом пишет РИА «Новости».
«За день трое раненых мирных жителей скончались в больнице... Таким образом, количество погибших мирных жителей в Арцахе (самоназвание Карабаха ) составляет как минимум 31», — приводятся слова Бегларяна.
Омбудсмен уточнил, что списки будут обнародованы позже.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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