Минобороны Армении: силы ПВО Карабаха сбили Ан-2 Азербайджана

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО Карабаха сбили азербайджанский самолет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, речь идет о беспилотном бомбардировщике Ан-2.

Как уточняется, он был сбит на восточном направлении линии соприкосновения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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