Командир боевого корабля Тихоокеанского флота найден мертвым во Владивостоке

33-летний командир боевого корабля Тихоокеанского флота был найден мертвым во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации, командир покончил с собой.

Отмечается, что его тело обнаружили сослуживцы.

В штабе Тихоокеанского флота факт смерти командира подтвердили. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

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