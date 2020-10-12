Командир боевого корабля Тихоокеанского флота найден мертвым во Владивостоке
Анна Светлова
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33-летний командир боевого корабля Тихоокеанского флота был найден мертвым во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По предварительной информации, командир покончил с собой.
Отмечается, что его тело обнаружили сослуживцы.
В штабе Тихоокеанского флота факт смерти командира подтвердили. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.
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