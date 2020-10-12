Баку заявил об обстреле армянскими ВС трех районов в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными силами трех районов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что обстрелу подвергаются Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Столица Нагорного Карабаха снова подвергается обстрелам

— Армения и Азербайджан сообщают о новых обстрелах

— Армения заявила об интенсивном обстреле азербайджанской армией юга Карабаха