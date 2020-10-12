Армения заявила об интенсивном обстреле азербайджанской армией юга Карабаха

Азербайджанская армия ведет интенсивный обстрел по югу Нагорного Карабаха. Об этом заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает РИА «Новости».

«Обстановка на линии соприкосновения ночью (ночь на 12 октября) была относительно стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артобстрел на южном направлении», — уточнил представитель армянского оборонного ведомства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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