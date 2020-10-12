Армения и Азербайджан сообщают о новых обстрелах

Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне карабахского конфликта, а со стороны Армении утром был открыт огонь по Агдамскому району. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян и Минобороны Азербайджана.

«Сейчас противник ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении», — сообщила Степанян.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле Агдамского района.

«Вооруженные силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района», — говорится в сообщении.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Баку обвиняет Армению в обстреле военных, собиравших тела погибших

— МИД Армении обвиняет Турцию в дестабилизации ситуации в Закавказье

— Столица Нагорного Карабаха снова подвергается обстрелам