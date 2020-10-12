Турция возобновила поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Турецкое исследовательское судно «Оруч Реис» вышло в море для геологоразведочной деятельности в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Судно «Оруч Реис» будет работать к югу от острова Кастеллоризо (Греция — прим. ред) до 22 октября», — говорится в сообщении.

Судно будут сопровождать корабль снабжения «Атаман» и буксир «Чингисхан».

Отношения между Анкарой и Афинами обострились в последние несколько недель после того, как турецкое судно начало сейсмическое исследование в Восточном Средиземноморье. Работы происходят в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз и Греция неоднократно осуждали действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

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