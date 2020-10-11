МО Армении обвинило Азербайджан в нарушении договоренностей о перемирии

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил ВС Азербайджана в нарушении достигнутых в Москве договоренностей по режиму прекращения огня. Об этом сообщает Sputnik Армении.

По его словам, наступательные действия были зафиксированы на северном и южном направлениях.

При этом он уточнил, что на южном направлении действия азербайджанской армии были пресечены.

«Атаки противника осуществлялись с привлечением бронетехники и ракетно-артиллерийским обстрелом», — добавил Ованнисян.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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