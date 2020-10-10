Постпред США призвал РФ и Китай к началу переговоров о контроле вооружений
Ника Пикекатлет
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Постоянный представитель США Роберт Вуд обратился к Китаю и России с призывом к началу переговоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление он сделал в рамках первого заседания комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
По словам дипломата, Россия, США и Китай в трехстороннем формате должны проводить данные обсуждения.
Он также добавил, что «исторический стол переговоров ждет».
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