США планируют продать Финляндии самолеты и боеприпасы на $27 млрд

США намерены продать Финляндии самолеты и боеприпасы на $27 млрд, сообщает Defensenews.

Речь идет о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 на сумму $12,5 млрд. Вашингтон также намерен продать 50 самолетов F/A-18E/F, эта сделка оценивается в в $14,7 млрд.

Кроме того, Финляндия получит двигатели и различные запчасти к этой боевой технике, ракетно-бомбовое вооружение, включая высокоточное.

Госдепартамент США уже выдал разрешение на выполнение договоренностей между Вашингтоном и Хельсинки.

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