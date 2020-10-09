Китай заявил о вторжении в свои территориальные воды эсминца США

Представитель Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдун заявил, что эсминец ВМС США »Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды Китая у архипелага Сиша в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС.

По его словам, это не первое нарушение морских границ с американской стороны. Вашингтон многократно направлял свои корабли в Южно-Китайское море «для демонстрации силы».

Наньдун отметил, что США подобными действиями грубо нарушают суверенитет Китая, а также вредят его интересам в сфере безопасности.

«Требуем от США немедленно прекратить такие провокационные действия, строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов», — заявил представитель китайского ведомства.

Он добавил, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и акваториями возле них.

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