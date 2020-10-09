Армения опровергла заявление Алиева о взятии под контроль Гадрута в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в пятницу, 9 октября, опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии под контроль города Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Facebook.

«Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян», — написал Ованнисян.

Ранее Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли город Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы и Сур.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно о возможном скором перемирии в Карабахе

— Алиев: ВС Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Карабахе

— Алиев дает Армении «последний шанс» вывести войска из Карабаха