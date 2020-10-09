США выделили $600 млн на исследование военного потенциала связи 5G
Максимс Краюшкинс
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Министерство обороны США выделило $600 млн на исследования и проведение тестов оборудования связи 5G. Об этом сообщает сайт ведомства.
Военное ведомство интересует работы хранилищ данных на базе 5G и возможность осуществлять командование при помощи связи на основе 5g.
Также Пентагон хочет проверить совместную работу технологий дополненной реальности и 5g для планирования и выполнения заданий.
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