США выделили $600 млн на исследование военного потенциала связи 5G

Министерство обороны США выделило $600 млн на исследования и проведение тестов оборудования связи 5G. Об этом сообщает сайт ведомства.

Военное ведомство интересует работы хранилищ данных на базе 5G и возможность осуществлять командование при помощи связи на основе 5g.

Также Пентагон хочет проверить совместную работу технологий дополненной реальности и 5g для планирования и выполнения заданий.

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