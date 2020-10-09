Ракету «Циркон» испытают на поражение авианосца

Фрегат «Адмирал Горшков» до конца года выполнит три испытательных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», ракету испытают в поражении мишени, имитирующей авианосец. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

Отмечается, что ближайший запуск состоится в конце октября — начале ноября.

«Все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, в частности, имитирующих авианосцы или стратегические объекты условного противника», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, успешный запуск «Циркона» состоялся утром 7 октября, ракета пролетела за 4,5 минуты 450 км и поразила заданную цель. Гиперзвуковая скорость превысила 8 Махов.

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