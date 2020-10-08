Сирену воздушной тревоги снова включили в Степанакерте

В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте снова включили сирену воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, сирена была слышна в течение получаса. На данный момент в городе тихо.

Ранее в столице несколько раз включали сирену из-за обстрелов города.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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