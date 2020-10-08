ВС Армении сбили семь беспилотников Азербайджана

Армянские вооруженные силы уничтожили семь азербайджанских беспилотников. Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Она уточнила, что беспилотники ВС Азербайджана были сбиты в период с 19.30 по 21.20 по местному времени (18.30 — 20.20 по мск).

Степанян добавила, что летательные аппараты были ликвидированы над Варденисским регионом Армении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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