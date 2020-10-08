Российские журналисты пострадали при обстреле церкви в Карабахе

ВС Азербайджана снова обстреляли собор Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты, передает Sputnik Армения.

Уточняется, что удар был нанесен по тому самому месту, что и днем.

«Есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты», — указано в сообщении.

Как стало известно, во время первого обстрела собора, в нем были дети. Тогда никто не пострадал, но здание церкви было серьезно повреждено.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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