Российские журналисты пострадали при обстреле церкви в Карабахе

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Реактивный снаряд системы «Смерч» на территории общины Иванян Нагорного Карабаха, 1... Реактивный снаряд системы «Смерч» на территории общины Иванян Нагорного Карабаха, 1...
Реактивный снаряд системы «Смерч» на территории общины Иванян Нагорного Карабаха, 1...
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

ВС Азербайджана снова обстреляли собор Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты, передает Sputnik Армения.

Уточняется, что удар был нанесен по тому самому месту, что и днем.

«Есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты», — указано в сообщении.

Как стало известно, во время первого обстрела собора, в нем были дети. Тогда никто не пострадал, но здание церкви было серьезно повреждено.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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