ВС Турции проведут учебные стрельбы у черноморского Синопа

Турция сообщила о проведении артиллерийских учений с 13 по 16 октября в районе черноморского Синопа, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление океанографии ВМС страны.

Турецкая сторона уже выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении таких стрельб.

Ранее СМИ писали, что ВС Турции могут в ближайшее время провести на черноморском побережье испытания купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400.

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