ВС Турции проведут учебные стрельбы у черноморского Синопа
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Турция сообщила о проведении артиллерийских учений с 13 по 16 октября в районе черноморского Синопа, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление океанографии ВМС страны.
Турецкая сторона уже выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении таких стрельб.
Ранее СМИ писали, что ВС Турции могут в ближайшее время провести на черноморском побережье испытания купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция еще не активировала ЗРС С-400
— СМИ сообщили, что Турция планирует испытать С-400 у Черного моря