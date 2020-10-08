СМИ: беспилотник сбросил бомбу в центре Степанакерта
Беспилотник сбросил бомбу на столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
По его словам, сначала самолет долго кружил над центром городом, военнослужащие минобороны НКР обстреляли его и попытались сбить.
После этого беспилотник сбросил бомбу. Куда она упала, пока неизвестно.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Армения опровергла четкую договоренность о прекращении боев в Карабахе 8 октября
— Азербайджан обсуждает Карабах с Минской группой ОБСЕ в Женеве
— США призывают Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев в Карабахе