СМИ: беспилотник сбросил бомбу в центре Степанакерта

Беспилотник сбросил бомбу на столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По его словам, сначала самолет долго кружил над центром городом, военнослужащие минобороны НКР обстреляли его и попытались сбить.

После этого беспилотник сбросил бомбу. Куда она упала, пока неизвестно.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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