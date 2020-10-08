Беспилотники Минобороны начали мониторинг в районе пожара под Рязанью

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Расчеты беспилотных летательных аппаратов Министерства обороны России начали мониторинг ситуации в районе пожара на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

Беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3» проводят разведку на высоте от тысячи до трех тысяч метров и передают данные в оперативный штаб в режиме реального времени, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд. По последним данным, при пожаре пострадали восемь человек, из них пять госпитализированы.

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