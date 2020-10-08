Дополнительные силы брошены на тушение пожара на складе боеприпасов под Рязанью

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Министерство обороны России перебросило дополнительные силы на тушение пожара на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

На ликвидацию возгорания дополнительно направлены около 130 военных и более 60 единиц военной и специальной техники, указано в сообщении. Кроме того, к мониторингу ситуации привлечены четыре расчета беспилотников.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд. По последним данным, при пожаре пострадали восемь человек, из них пять госпитализированы.

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