В Кремле не считают, что конфликт Азербайджана и Армении вышел за пределы Карабаха

В Кремле не согласны с сообщениями о том, что военный конфликт между Азербайджаном и Арменией вышел за пределы Нагорного Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, такая информация не подтверждается», — подчеркнул он.

Накануне президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики из сирийского государства перебрасываются в Нагорный Карабах, и у Дамаска есть этому подтверждения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков. Он уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. По словам французского лидера, эти люди идентифицированы — они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он заверил, что наемников у Азербайджана нет.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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