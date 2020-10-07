В Азербайджане возбудили дело из-за обстрела экспортного нефтепровода
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за ракетного обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дело возбуждено по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
Ведение следствия поручили Следственному управлению Генпрокуратуры.
Баку обвиняет Ереван в обстреле нефтепровода. Армянская сторона отрицает обвинения.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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