В Азербайджане возбудили дело из-за обстрела экспортного нефтепровода

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за ракетного обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Ведение следствия поручили Следственному управлению Генпрокуратуры.

Баку обвиняет Ереван в обстреле нефтепровода. Армянская сторона отрицает обвинения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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