В РФ заявили о разработке нового пистолета «Маркер»

Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в «Ростех») в инициативном порядке планирует разработать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу института.

Как отмечается, проект назвали «Маркер».

«Новый пистолет будет являться продолжением созданной в институте модульной стрелковой системы – «змеиной» линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 (Опытно-конструкторская работа «Удав». — «Газета.Ru»)», — рассказали в пресс-службе.

В институте отметили, что новое стрелковое оружие будет надежным, удобным и простым в эксплуатации и техническом обслуживании. Дальность стрельбы — не менее 10 Назначенный ресурс работы — не менее 2 тыс. выстрелов.