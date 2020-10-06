Армения отрицает обвинения Азербайджана по обстрелу нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян прокомментировала заявление Генпрокуратуры Азербайджана, обвинившей Ереван в обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом она написала в своем Facebook.

Она опровергла представленные Баку данные. По ее словам, это обвинение является «наглой ложью».

«Однако независимо от места дислокации, все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены», — написала Степанян.

Глава пресс-службы ведомства заключила, что Армерия не намерена атаковать нефтегазовые инфраструктуры, о чем неоднократно заявляла.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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