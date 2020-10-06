В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

В Баку готовы открыть в непризнанном Нагорном Карабахе гуманитарные коридоры для армянского населения и военных, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Азербайджанская сторона в зоне боевых действий, готова открыть гуманитарные коридоры армянского населения, соблюдая нормы международного гуманитарного права. Это обращение также относится к военнослужащим, решившим спасти свою жизнь и сдавшимся добровольно», — сказал Эйвазов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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