Азербайджан сообщает о новом обстреле Арменией города Гянджа

Вооруженные силы Армении вновь обстреливают азербайджанский город Гянджа, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Подробности на данный момент не приводятся.

4 октября власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском городе Гянджа. В Азербайджане, в свою очередь, сообщили 24 погибших и 111 раненных в результате обстрела.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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