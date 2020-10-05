Пушков прокомментировал обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу

Антон Демидов

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что в последнее время Армения стремится к укреплению отношений с западными странами. При этом они не станут приходить на помощь Еревану в критической ситуации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. Совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы», — написал Пушков.

Он считает, что нынешнее обострение конфликта в Карабахе не случайно произошло именно тогда, когда во главе правительства Армении находится Никол Пашинян.

По мнению сенатора, это «осознанный расчет», а «не простое совпадение», в том числе из-за тенденции этого правительства «ставить под сомнение отношения с Россией».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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