Ереван заявил о гибели 400 азербайджанских военных в Карабахе за день

Бернст Ю.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в воскресенье, 4 октября, в ходе боев в Нагорном Карабахе 400 азербайджанских военных погибли, еще 700 были ранены. Об этом сообщает РИА «Новости».

За день были уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник Азербайджана, утверждает представитель МО Армении.

По его словам, в воскресенье бои не носили такого упорного и тяжелого характера, как в предыдущие два дня.

Сейчас ситуация на армяно-азербайджанской госгранице относительно спокойная, добавил Ованнисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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