Президент Азербайджана сообщил об освобождении города Джебраил в Карабахе

Азербайджанская армия освободила город Джебраил в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

«Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе. <…> Карабах - это Азербайджан!» – написал глава государства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нагорный Карабах: когда Россия введет миротворцев

— Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах и 111 пострадавших при обстрелах

— Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело по 15 статьям в отношении главы Карабаха