Серия мощных взрывов произошла в центре Степанакерта

В центре Степанакерта произошла серия мощных взрывов. Об этом передает корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, после каждого взрыва был слышен звук распространяющихся по местности осколков. В настоящее время сведения о пострадавших и пораженных целях не поступали.

Притом, как отмечает ТАСС, в Минобороны Азербайджана заявляют о ракетном обстреле с территории Степанакерта городов Тертер и Горадиз, прилегающих к Нагорному Карабаху.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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