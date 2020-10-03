Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль еще 7 сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны освободила еще 7 сел на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, населенные пункты находятся в трех районах: Джабраильском, Тертерском и Физулинском.

«Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах Азербайджана», — написал Алиев.

Ранее азербайджанский лидер заявлял, что ВС страны заняли село Мадагиз.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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