На востоке Афганистана произошел взрыв, погибли 15 человек

Пятнадцать человек стали жертвами взрыва заминированной машины на востоке Афганистана, более 30 человек получили ранения. Об этом сообщает портал Tolo News со ссылкой на заявление властей провинции Нангархар.

По данным представителя местной администрации, взрыв произошел неподалеку от резиденции губернатора. Сразу после него неустановленные боевики атаковали здание, но встретили сопротивление местных сил безопасности.

Отмечается, что по крайней мере восемь погибших — мирные жители. Расследованием инцидента занимаются правоохранители.

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