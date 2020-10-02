В Степанакерте снова объявлена воздушная тревога
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики включили сирену воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
«Мирные жители массово спускаются в подвалы зданий», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в результате обстрела Нагорного Карабаха армией Азербайджана есть жертвы среди населения, атака на город велась тяжелыми ракетами.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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