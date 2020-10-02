Минобороны Армении сообщает об отражении всех атак в Карабахе

Все атаки Азербайджана в зоне нагорно-карабахского конфликта отражены, заявил представитель министерства обороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.

На некоторых участках армянским силам удалось продвинуться вперед, отметил представитель военного ведомства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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