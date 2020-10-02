Путин проведет в РФ массовые учения по гражданской обороне в 2021 году

Глава МЧС РФ Владимир Зиничев заявил, что в России в 2021 году состоятся масштабные федеральные учения по гражданской обороне под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, в министерстве заявили, что 2 октября в РФ проходит тренировка по ГО с оповещением населения.

«Сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», — цитирует пресс-служба слова Зиничева.

Подробности о проведении учений в настоящее время не приводятся.

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