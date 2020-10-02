Способности подлодок России обеспокоили США

Командующий американскими подводными силами вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что США перестали быть «недосягаемыми» из-за модернизации подводного флота России. Об этом пишет Business Insider.

Он отметил, что США стоит готовиться проводить операции на высоком уровне в местных водах.

Журналисты подчеркивают, что российский флот является очень современным, а его субмарины — бесшумными и высокоэффективными.

Директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен обратил особое внимание на российские крылатые ракеты «Калибр», которые способны наносить удары с подлодок по целям на суше.

По его мнению, из-за них США стоит оперативно подготовиться к подводной войне.

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