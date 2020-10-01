Армения назвала число погибших военных Азербайджана во время боев в Карабахе
Вице-премьер Армении Тигран Авинян уведомил, что во время боев в Карабахе погибли 1 280 военных. Он опубликовал в своем Facebook инфографику, в которой указываются потери ВС Азербайджана.
Согласно ее данным, с начала эскалации конфликта также было ранено 2,7 тысячи азербайджанских военнослужащих. Кроме того, армянской стороной было уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огневые системы, две установки «Смерч», четыре военных самолета.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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