Армения назвала число погибших военных Азербайджана во время боев в Карабахе

Вице-премьер Армении Тигран Авинян уведомил, что во время боев в Карабахе погибли 1 280 военных. Он опубликовал в своем Facebook инфографику, в которой указываются потери ВС Азербайджана.

Согласно ее данным, с начала эскалации конфликта также было ранено 2,7 тысячи азербайджанских военнослужащих. Кроме того, армянской стороной было уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огневые системы, две установки «Смерч», четыре военных самолета.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян заявил, что Карабах воюет с международным терроризмом

— В Карабахе заявили, что сбили три Су-25 и два Ми-24

— Армения сообщила о продолжении артиллерийских боев в Карабахе