Франция направит самолет за раненными в Карабахе журналистами

За раненными в ходе обстрела в Нагорном Карабахе французскими журналистами издания Le Monde будет послан санитарный самолет. Такое заявление по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Санитарный самолет готов отправиться, чтобы репатриировать журналистов», — сказал Макрон.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы осуществить это как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что двое журналистов французского газеты Le Monde попали под обстрел с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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